Vragen over beleggen in crypto? Stel ze in het cryptospreekuur van DFT!

Naomi Hamwijk van AllesOverCrypto verwacht veel vragen van lezers die meer willen weten over beleggen in digitale munten. „Hoe kies ik een cryptoproject om in te investeren en waar moet ik op letten tijdens mijn onderzoek? Welke beleggingsstrategieën zijn er? En hoe kan ik mijn crypto veilig bewaren”, somt zij op.

Quinten François denkt dat vragenstellers meer willen weten over de prijs van de bitcoin. „Vorig jaar stond bitcoin boven $60.000. Dat was geen goed moment voor beleggers om in te stappen. Inmiddels staan we een pak lager en ziet het er anders uit”, benadrukt de in Nederland woonachtige Belgische auteur van het boek De bitcoinrevolutie.

Belastingdienst

Simcha Schrijver van cryptoconsultant Paucitas kan vragen beantwoorden over kwesties waar beleggers in digitale munten tegenaan lopen, zoals de jaarlijkse belastingaangifte. „Ik zou mijn cryptobeleggingen altijd opgeven bij de fiscus. Sommige beleggers denken dat de Belastingdienst niet ziet hoeveel crypto zij hebben. Ga er echter maar vanuit dat de fiscus daar wel degelijk achterkomt. Dus doe dat nu maar gewoon.”

Mede-oprichter Peter Slagter van kennisplatform LekkerCryptisch hoopt op vragen van lezers over de ontwikkeling die achter innovaties als cryptomunten, NFT’s en de blockchain schuilgaat. Volgens hem hebben bitcoins en NFT’s weliswaar gezorgd voor hypes, maar gaat het om de beweging dat individuen dankzij deze decentrale innovaties weer meer te zeggen krijgen en macht terugveroveren op grote bedrijven en de overheid. „Wat dat betreft is de geest uit de fles.”