Duits Waddeneiland Juist: ’Parel van rust’

Sinds 1987 heeft Noorman een eigen vliegtuig. „Dat kwam omdat ik in het Noorse Stavanger een KLM-vlucht miste. Ik moest met de auto terug naar Oslo en maakte extra kosten. Dat zette mij aan het denken. Een snelle rekensom leerde dat ik als internationaal taxateur in zwaar materieel met een eigen vliegtuigje niet veel duurder uitkwam. Ik kreeg veel meer flexibiliteit. Kon sneller en efficiënter werken. Het is echt kostendekkend. Je moet weten dat er in Europa in een straal van gemiddeld 15 kilometer een vliegveld is”, vertelt Noorman (63) voor vertrek naar de Wadden.

Op de fiets over het eiland.

Zijn alweer 27e vliegtuig, een SRI 22 Cirrus, staat op vliegveld Hilversum, het favoriete vertrekpunt van wijlen prins Bernhard en luchtvaartpionier Martin Schröder die Martinair oprichtte. Het autoluwe Juist bleek met een gemiddelde snelheid van zo’n 340 kilometer per uur maar 45 minuten verder te liggen. De Cirrus is een bijzonder vliegtuig omdat het in geval van nood als enige in de wereld een parachute heeft die het vliegtuig volgens Noorman „redelijk zacht” laat landen. Iets voorbij het eiland zijn Nederlandse baggeraars actief met zandsuppletie. „En die machines wilde ik even zien voor mijn taxatie”, legt de piloot uit.

Juist is vol historische kleurrijke strandstoelen.

Omdat vervoer met paard en wagen naar het dorp voor de lunch op zich laat wachten, worden fietsen genomen. Op een ambulance en de auto van de dokter na was er geen auto te bekennen. Zelfs de politie doet alles per fiets op het 30 km lange maar smalle eiland. Aangezien een boot maar een keer per dag, afhankelijk van eb en vloed, kan varen, zijn er weinig toeristen. In ieder geval veel minder dan op de Nederlandse Waddeneilanden.

Het ’witte kasteel’ ofwel Kurhaus van het Duitse Waddeneiland Juist.

Riks Noorman heeft in ruim 35 jaar tijd een internationale reputatie opgebouwd als taxateur van met name groot materiaal als hijs- hef- en graafwerktuigen. Gemiddeld twee tot drie keer per maand vliegt hij zelf kriskras door Europa. Van Scandinavië, Zwitserland tot Spanje en Italië. Vrijwel alle Europese banken en leasemaatschappijen maken gebruik van hem. Een taxatie is nodig bij het verstrekken van financieringen, of noodzakelijk in verband met een eventuele (gedwongen) verkoop. Andere klanten zijn oa. HES Beheer, Damen Shipyards en Mammoet.

Ook heeft hij succesvol een website ontwikkeld en uitgebouwd (World Treasury Center), met daarin een database vol met materiaal uit de maritieme en offshore wereld. Het aanbod varieert van hijskranen, werkschepen, vliegtuigen tot hele booreilanden. Op dit moment zitten er in de database 18.000 objecten die een waarde vertegenwoordigen van 30 miljard euro. „Het draait allemaal om vertrouwen.”