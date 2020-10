Steunaanvragen in VS vallen tegen

Dat was een tegenvaller, want vooraf werd een afname naar 820.000 voorzien. Een week eerder kwam het aantal steunaanvragen nog uit op 849.000.

Dit aantal bedraagt nu voor de vijfde achtereenvolgende week minder dan een miljoen, maar daalt nog steeds niet onder de grens van 800.000. Tot de coronacrisis toesloeg, dateerde het hoogste aantal WW-aanvragen uit 1982. Zo’n 695.000 Amerikanen klopten toen in een week bij de overheid aan voor steun.

Trage daling

In totaal hebben ruim 60 miljoen Amerikanen een WW-uitkering aangevraagd sinds het uitbreken van de coronacrisis. Het aantal voortgezette werkloosheidsuitkeringen daalde de voorbije week van 11,8 miljoen naar 11 miljoen.

De trage daling van de werkloosheid sluit aan bij het tegenvallende banenrapport dat vorige week verscheen. Daaruit bleek dat het aantal banen in de VS vorige maand was gegroeid met 661.000. Dat viel analisten tegen, want zij hadden juist gerekend op 800.000 nieuwe arbeidsplaatsten. In augustus kwamen er bijna 1,5 miljoen banen bij.