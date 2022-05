Streamingdienst Disney+ trekt wel meer kijkers

Premium Buitenland

Journalisten en hackers kapen Russische staatsmedia: ’Poetin een zielige dictator’

Lezers van de pro-Russische online krant Lenta.ru zullen maandag wel even flink in de ogen hebben gewreven. ’Vladimir Poetin is veranderd in een zielige, paranoïde dictator’, kopte het in Moskou gevestigde nieuwsmedium. Ook elders op de Russischtalige website waren kritische verhalen te lezen over ’...