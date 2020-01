Managers Barclays moeten vrezen voor baan

In eerste instantie gaat het om directeuren en bestuurders, voornamelijk in Londen en op kantoren in Azië, aldus ingewijden bij de bank. Dat Barclays banen schrapt gaat niet gepaard met een terugtrekking van bepaalde markten. De bank zelf wilde niet op de berichten reageren. Vorig jaar kondigde Barclays nog aan dat in het tweede kwartaal afscheid was genomen van 3000 werknemers.

Banken namen vorig jaar bij elkaar afscheid van circa 80.000 werknemers. Dat gebeurde voornamelijk in Europa.