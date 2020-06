Vaticaanstad arresteert middelman

Torzi is een Italiaanse tussenpersoon, die zich bezig hield met een Londense luxe vastgoedinvestering van het Vaticaan in 2018, meldt Britse zakenkrant Financial Times. Hier waren miljoenen ponden mee gemoeid. Via hem nam Vaticaanstad een minderheidsbelang in het gebouw.

Misdrijven

De in Londen woonachtige Italiaan wordt verdacht van afpersing, verduistering, fraude en het witwassen van geld. „Dit zijn „misdrijven waarvoor de Vaticaanse wet voorziet in gevangenisstraffen tot twaalf jaar”, laat het Vaticaan weten in een verklaring.

„Op dit moment wordt de heer Gianluigi Torzi vastgehouden in speciale ruimten in de kazerne van het Gendarmeriekorps,” staat te lezen in de verklaring. Torzi zelf heeft zich onthouden van commentaar.

Onderzoek

Het Vaticaan is bezig met een grootschalig onderzoek naar vermoede financiële onregelmatigheden binnen Vaticaanstad. Deze arrestatie is daar een onderdeel van. Volgens Financial Times is Vaticaanstad in de laatste fase van het onderzoek.