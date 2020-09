Wall Street jojoot naar kleine winsten

De Dow-Jonesindex sloot de sessie uiteindelijk 0,2 procent hoger op 26.815,44 punten. De S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3246,59 punten. Techgraadmeter Nasdaq dikte 0,4 procent aan tot 10.672,27 punten.

Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin is een nieuw steunpakket nog altijd nodig. De onderhandelingen nu zouden gaan om maatregelen ter waarde van 2,4 biljoen dollar. Onderhandelingen over een nieuw omvangrijk pakket liepen tot dusver op niets uit. Jerome Powell, baas van centralebankenkoepel Federal Reserve noemde het andermaal waarschijnlijk dat nieuwe steun noodzakelijk is. Zijn collega-bestuurder James Bullard van de centrale bank van St. Louis verwacht dat de Amerikaanse economie tegen het einde van het jaar goeddeels hersteld zal zijn.

Kenners van Goldman Sachs sneden evenwel in hun groeiprognoses voor het slotkwartaal van 2020. De bank zelf was met een winst van bijna 5 procent een opvallende stijger. Goldman lijkt de coronacrisis goed door te komen. Volgens analisten zijn de vooruitzichten positief. Verder gaf de winst van zwaargewicht Apple (plus 1 procent) de graadmeters een impuls.

Maker van elektrische voertuigen Nikola verloor krap 10 procent. Beleggingsadviseur Wedbush kwam met een adviesverlaging voor Nikola. Beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) begon onlangs een onderzoek naar beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog bij het bedrijf. Oprichter Trevor Milton trad eerder al terug als voorzitter bij Nikola.

Tesla sloot bijna 2 procent hoger. De teleurstelling bij beleggers door de opmerkingen van topman Elon Musk dat de productie van nieuwe goedkopere accu's en van de betaalbare auto nog enkele jaren op zich laat wachten, werd enigszins terzijde geschoven.

De euro was 1,1670 dollar waard, tegenover 1,1658 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 40,25 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 41,84 dollar per vat.