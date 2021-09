Premium Het beste van De Telegraaf

’Bank zadelt retailers op met witwasprobleem’

Door Gabi Ouwerkerk

Modeondernemer Bram Blijdesteijn is niet van plan betalingen met biljetten van €200 en €500 te weigeren. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Vanaf eind oktober moeten ondernemers bij de Rabobank €5 betalen per afgestort biljet van €200 en €500. Als ze al mogen afstorten. De Brabantse eigenaar van Van Tilburg Mode & Sport kreeg afgelopen juni een brief van de Rabobank met de mededeling dat het afstorten van grote coupures helemaal niet meer toegestaan is.