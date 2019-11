’Sluiting hoogovens is kapitaalvernietiging’

De hoogovens hebben veel historie, maar zit er ook toekomst in de zware industrie? Ⓒ Hollandse Hoogte

Donkere wolken pakken zich samen boven de hoogovens in IJmuiden. Een aangekondigd massaontslag bedreigt op termijn het voortbestaan van één van de laatste industriële iconen van ons land. Moeten we in Nederland weer een actieve industriepolitiek gaan voeren om onze laatste rokende schoorstenen te beschermen? Of kunnen we in de toekomst bouwen op nieuwe door technologie gedreven start-ups?