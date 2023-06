Premium Het beste van De Telegraaf

Column: van het toeslagencircus zijn we nog lang niet af

Door Martin Visser

Kinderopvang wordt niet bijna gratis. Ⓒ ANP/HH

Dit jaar krijgen 5,5 miljoen huishoudens (van de 8!) een toeslag. Of een kinderopvangtoeslag of een huurtoeslag of een zorgtoeslag of een kindgebonden budget. Of een combinatie. In totaal worden dit jaar aan die 5,5 miljoen huishoudens 9,1 miljoen toeslagen uitgekeerd. Opgeteld voor €19 miljard. Kan dat niet anders?