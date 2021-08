Jeff Bezos duikt in de min

Bezos, vorige maand afgetreden als topman zijn bedrijf, heeft volgens persbureau Bloomberg zijn rijkdom sinds 1 januari per saldo met $1,5 miljard zien teruglopen, naar $189 miljard. Daarmee is hij nog wel goed voor de eerste plaats in de lijst van grootverdieners. Vorig jaar had Bezos de koppositie nog veel steviger in handen met een vermogen van meer dan $210 miljard.

Bij de afname van zijn vermogen speelt mee dat het aandeel Amazon de voorbije weken in een neerwaartse spiraal is terechtgekomen. De koers is bijna 10% omlaag gedoken na een voorzichtige prognose van het bedrijf voor de rest van het jaar.

Ongekende opmars

Afgelopen jaar liet Amazon nog een ongekende opmars zien op Wall Street. De enorme animo bij consumenten om tijdens de strenge lockdowns in veel landen artikelen online te bestellen, gaf het aandeel van het Amerikaanse bedrijf vleugels. Met de versoepeling van coronamaatregelen dit jaar is het groeitempo weer afgezwakt.

Ook de voormalige parner van Bezos, MacKenzie Scott, die na de echtscheiding een groot aandelenpakket Amazon kreeg overgemaakt, zit iets minder goed in de slappe was. Haar vermogen viel dit jaar al met $1,1 miljard terug naar $57,8 miljard. Daarmee is zij buiten de top twintig in de rijkenlijst gevallen.