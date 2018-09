Mager kwartaal voor Fagron

De leverancier aan apotheken blijft naar eigen zeggen onverminderd positief over de groeimogelijkheden in de markten waarin het bedrijf actief is.

In Europa boekte Fagron naar eigen zeggen ,,goede resultaten'', al werd de groei afgeremd door achterstanden bij externe laboratoria die de ingekochte grondstoffen analyseren. Die hadden een nadelig effect op de omzetontwikkeling van circa 2,6 procent, zei topman Hans Stols in een toelichting op de omzetcijfers. ,,Het grootste gedeelte van die gemiste omzet zijn we kwijt, want klanten hebben altijd een alternatief.''

Het bedrijf werkt naar eigen zeggen aan een oplossing. Bekeken wordt of andere laboratoria het werk kunnen overnemen. ,,Dat vergt een aantal administratieve handelingen en dat duurt een paar maanden'', zei Stols. Maar tot extra kosten leidt het volgens de topman niet. Fagron verwacht de achterstanden in de uitlevering in het eerste kwartaal van 2018 grotendeels te hebben ingelopen, zodat ook de omzet dan weer op schema loopt.

In Noord- en Zuid-Amerika groeide de omzet met respectievelijk 4,1 en 3,4 procent, afgezien van wisselkoerseffecten. Fagron is actief in gesprek met diverse partijen over mogelijke overnames om zijn posities in zijn belangrijkste markten te verstevigen. Daarbij wordt volgens Stols met name gekeken naar kleinere kandidaten, met een omzet tot 25 miljoen euro, in diverse segmenten en landen.