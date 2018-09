Arcelor pakt kop in AEX

DFT

De AEX-index sloot 0,2% hoger op 542,84 punten. De Midkap stond 0,2% in de plus op 829,13 punten.

De volumes waren klein. Afgezet tegen het honderddaags gemiddelde is het Eurostoxx-volume 15% lager, in Amsterdam 27% minder bij 25 miljoen aandelen. ,,Normaal is dat de handel na twee uurtjes”, typeert handelaar Rein Schutte van Indexus Vermogensbeheer.

De grote beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stonden 0,2% lager tot 0,1% hoger. Het Britse pond zakte ineen toe onderhandelingsdelegaties bekendmaakten dat de Brexit-gesprekken zijn gestrand.

Wall Street handelde met licht verlies. Uit de Fed-notulen van de rentevergadering in september bleek dat Fed-voorzitter Janet Yellen een voorstander is van een renteverhoging, maar een deel van de bestuurders is nog niet zo zeker.

Dalende olieprijs

Weinig kon de belegger bewegen. ,,Het is al acht dagen stil, zelfs een klein verschil kan de beurs maar niet in beweging krijgen. De cijfers van de JPMorgan zorgen nog niet echt voor een verrassing”, aldus handelaar Rein Schutte van Indexus Vermogensbeheer. Later kwam Citigroup met zijn kwartaalresultaten. Beide aandelen koersten na het slot in Amsterdam met verlies.

Schutte: ,,Een verklaring kan zijn dat de bankaandelen al zover zijn gestegen dat beleggers er nu uitgaan. Maar het is al veel langer stil dan gedacht. Er zijn weinig grote zaken waar we met spanning naar kijken.”

In reactie noteerde de euro 0,2% lager tegen de dollar bij $1,19. Het Internationaal Energie Agentschap meldde dat tot in 2018 geen daling van de voorraden te verwachten zijn, afgezet tegen de vraag.

Unilever gevroten

Staalmaker ArcelorMittal (+2,7% werd dagwinnaar op signalen van een krimpende staalmarkt. Op het Damrak ging Unilever aan kop bij de hoofdfondsen met 1,2% winst. Verzekeraars ASR en NN hebben hun preferente aandelen verkocht aan het bedrijf.

SBM Offshore verloor 1,3%, zwaargewicht Shell drukte met 0,6% het sentiment in de oliehoek.

DSM steeg met 0,9%. ABN Amro stelt dat het concern overnameprooi wordt na de verkoop van zijn onderdeel Pathon. ,,Een van de parels van de Amsterdamse beurs, goed geleid en alle doelen al vroegtijdig gehaald met all time highs”, aldus Schutte. ABN Amro had DSM op zijn favorietenlijst gezet met een koersdoel van €82.

ING (-0,4%) en ABN Amro (-0,3%) verloren terrein vanwege de licht gedaalde vooruitzichten op een rentestap in de VS.

Databeveiliger Gemalto eindigde weer onderin, nu met 3% verlies. Het ligt onder vuur van speculanten die het fonds al vijf weken belagen. Altice werd ook verkocht, tot 1,6% verlies.

Philips stopt met zijn defibrillatoren. Het aandeel was niet onder de indruk van een mogelijke collectieve schadeclaim. Schutte: ,,Zulke zaken spelen op de lange termijn, beleggers die daghandel bedrijven hebben dat niet op hun vizier.”

Flitshandelaar Flow Traders bleef de leider in de Midkap. Het aandeel sloot 1,9% hoger. De omzetten in etf’s waren over september gedaald tegenover augustus. Eurocommerce volgde met 1,3% winst en PostNL voegde 0,9% toe.

Fugro daalde 1,2%. De bodemonderzoeker kondigde aan zijn bedrijfsonderdeel dat kabels legt en geulen graaft voor pijpleidingen in de zeebodem te verkopen aan zijn Amerikaanse branchegenoot Global Marine Holdings. Fugro ontvangt een belang van 24% in het gecombineerde bedrijf, goed voor een bedrag van $65 miljoen dollar.

Fagron verloor 6%. Het kreeg een afwaardering van ING, van een koop- naar een houdenadvies bij een koersdoel van €14. De leverancier aan apotheken zag de omzet in het derde kwartaal stagneren op €103,6 miljoen. Op vergelijkbare basis was volgens het bedrijf wel sprake van $2,4 procent groei. Fagron blijft naar eigen zeggen onverminderd positief over de groeimogelijkheden in de markten waarin het bedrijf actief is.

AMG deed opnieuw goede resultaten. De leverancier van speciale metalen steeg 1%.