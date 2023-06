Postcode Loterij en Vriendenloterij zetten online spellen in ijskast om sanctie

De toezichthouder is van mening dat hun zeven ’onlinekansspelen’ niet passen binnen hun loterijvergunningen. Het moederbedrijf van de loterijen is het hier niet mee eens en heeft bezwaar aangetekend, maar haalt uit angst voor boetes de spellen wel vanaf donderdag tijdelijk offline.

Noodzaak

Het moederbedrijf verdedigt zich door te stellen dat het om „gratis loterijspellen” gaat. „Met het spelen van een van de spellen zelf wordt niets gewonnen”, staat in een verklaring. De loterij-aanbieder zegt ook dat er een noodzaak is om te innoveren nu de onlinegokmarkt is gelegaliseerd. „Dat moet juist niet worden ingeperkt.”

De Ksa wil dat de Postcode Loterij en Vriendenloterij „direct” stoppen met de onlinespellen. Anders dreigt een boete van 250.000 euro per week, tot een maximum van 1 miljoen euro. „Het online aanbieden van spelletjes die gekoppeld zijn aan een loterij, is verboden”, luidt de toelichting. „De Ksa blijft er scherp op dat loterij- en onlinekansspelaanbod van elkaar gescheiden blijven.”