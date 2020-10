Sponsor Max Verstappen geeft gas met hulp Mercedes

Mercedes-Benz, dochterbedrijf van Daimler, is van plan om in de komende jaren zijn belang in Aston Martin flink uit te breiden. Het belang gaat in een aantal stappen omhoog van 5% tot 20%.

De stap van Mercedes past in het herstelplan dat Lance Stroll, sinds begin dit jaar meerderheidsaandeelhouder bij Aston Martin, heeft uitgestippeld.

Met de deal krijgt Aston Martin, het favoriete automerk van filmheld James Bond, onder meer toegang tot de technologie van Mercedes voor de bouw van elektrische auto’s.

Miljardair redt

Aston Martin gaat al lange tijd gebukt onder de financiële problemen Het Britse autobedrijf stond zelf op het punt van omvallen, maar werd van de afgrond gered door miljardair Stroll.

Stroll heeft zijn vermogen verdiend in de kledingindustrie. Hij bracht de modemerken Pierre Cardin en Ralph Lauren naar Canada. Later investeerde hij met zijn Chinese zakenpartner Silas Chou in het kledingmaker Tommy Hilfiger en het juwelenmerk Asprey & Garrard.

Op de beurs in Londen kreeg het nieuws over de deal met Mercedes een enthousiaste ontvangst. De koers van het Britse automerk schoot bijna 5% omhoog.