Beursblog: AEX koerst af op verliesje, cijfers AkzoNobel en Besi geven kleur

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De AEX zal volgens de futures donderdag met klein verlies openen. Resultaten van AkzoNobel, Besi en Relx zorgen voor reuring, met aangepaste winstvooruitzichten. Beurzen in Azië zijn lager gesloten. Zorgen over de stijgende inflatie spelen een rol. Verwachte rentestijgingen van centrale banken krijgt grip op bedrijfscijfers. De Bank of Japan grijpt in met onaangekondigde aankopen van obligaties.