Beursblog: AkzoNobel onder druk in nipt rode AEX, Besi leeft op

Door Theo Besteman

Amsterdam - De AEX houdt donderdag een klein verlies. AkzoNobel behoort tot de grote verliezers op een tegenvallende outlook en kwartaalresultaten. Besi zakte op zijn tussenbericht maar komt sterk terug. Shell profiteert van de olieprijs. De Bank of Japan grijpt in met onaangekondigde aankopen van obligaties, de yen zakt weg. Futures voor de beurzen in New York staan lager.