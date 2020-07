RELX voelt afgelasting vakbeurzen in resultaten

Andere divisies van het moederbedrijf van uitgever Elsevier met 33.000 werknemers zagen de opbrengsten stijgen.

De divisie voor vakbeurzen, vorig jaar goed voor £1,27 miljard omzet, is de kleinste van RELX met vorig jaar £7,87 miljard groepsomzet, maar doorgaans toch nog goed voor zo’n 15 procent van alle inkomsten.

Waar die divisie vorig jaar nog honderden evenementen organiseerde, waren dat door de uitbraak van de coronapandemie het afgelopen halfjaar slechts een handvol. Dat leidde wel tot een afname van uitgaven, tot £300 miljoen.

De omzet van de tak daalde met 71% tot £201 miljoen, waarover £117 miljoen verlies werd geleden tegen £231 miljoen winst vorig jaar. „In China en Korea hebben we weer een aantal beurzen georganiseerd”, aldus Nick Luff, sinds 2014 cfo, over het herstel in het ’significant’ en ’zwaar getroffen’ onderdeel. De vooruitzichten zijn volgens Luff „uiterst ongewis.”

"Beurzen blijven zwak punt ondanks klein herstel"

Dit vindt DFT-verslaggever Theo Besteman:

„Zoals te verwachten treft het coronavirus vooral de beurzen- en evenementen-tak van RELX, goed voor 16% van de totale omzet, 13% van de winst per aandeel. Met 71% afname een zorgenkindje komende kwartalen nu veel beurzen zijn uitgesteld. Cfo Nick Huff gaf te weinig signalen voor steviger herstel. Ontslagen zijn in dit onderdeel evenwel niet aangekondigd. Printactiviteiten gaan versneld digitaal. De omzetdaling valt binnen de verwachting van analisten, de winstafname is for. Het dividend blijft tot geruststelling van aandeelhouders overeind.”

Luff meldde in een toelichting donderdagochtend dat de Brits-Nederlandse dataverwerker geen extra ontslagen in de divisie met beurzen heeft of verwacht. Bovendien wordt het interim-dividend van 13,6 pence of €0,14 per aandeel niet gekort, aldus de bestuurder in Londen. De winst per aandeel was 28.3 pence, tege 39,6 pence vorig jaar.

RELX, voorheen Reed Elsevier, is de naamsamentrekking van zijn vier activiteiten, Reed, Elsevier, LexisNexis en Reed Exhibitions. De helft van de inkomsten lopen uit Noord-Amerika binnen.

Uitgeversactiviteiten voor wetenschappelijke literatuur zorgden nog wel voor stijgende inkomsten, hoewel de toch al dalende omzet uit gedrukte publicaties met een vijfde afnam. Dat is een veel sterkere daling dan voorheen, wat vooral te wijten is aan sluitingen van boekwinkels.

De activiteiten voor risico- en bedrijfsanalyse, waar RELX het sterkst mee hoopt te groeien, voerden zowel de omzet als aangepaste operationele winst met 5% op.

Winst daalt met derde

Alles bij elkaar daalden de inkomsten met 10% tot £3,5 miljard. De operationele winst ging 29% omlaag tot £747 miljoen, waarvan netto een resultaat van £548 miljoen overbleef. Dat is een daling van 30% ten opzichte van de nettowinst een jaar eerder.

Volgens topman Erik Engstrom hebben de drie grootste bedrijfsonderdelen goed gepresteerd, mede door de stabiele inkomsten uit abonnementen. Donderdag waarschuwde ook Engstrom voor zwakte en een „zeer onzeker” najaar voor de beurzenactiviteiten.

Voor beleggers was RELX afgelopen jaren een stabiele factor. De onderliggende omzetgroei is vanaf 2016 ieder jaar 4% geweest, de toename van het aangepaste operationele resultaat is vanaf 2015 standaard 5 tot 6%. En de stijging van de winst per aandeel groeit in die jaren met 7 tot 8% per jaar voor aandeelhouders.

RELX gaf voor £3 miljard aan obligaties uit. Volgens Luff van het van oorsprong Brits-Nederlandse informatieconcern dat in februari 2018 koos voor de Britse nationaliteit, is met de bestaande cash en toegang tot de kapitaalmarkt geen extra uitgifte noodzakelijk.