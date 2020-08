Prijs sigaretten in 20 jaar verdriedubbeld

Dat komt vrijwel volledig door hogere accijns. In dezelfde tijd zijn andere accijnsplichtige producten als alcohol met slechts 40% in prijs gestegen. Dat blijkt uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Accijns

Dit jaar verhoogde het kabinet de accijns op een pakje van twintig sigaretten per 1 januari met 14 eurocent en per 1 april nog eens met een euro. Op dezelfde datum kwam er bij een pakje shag van 50 gram €2,50 bij.

In totaal werden rookwaren bijna 19% duurder. Dat is de grootste procentuele prijsstijging sinds 2005. Daarnaast werd de verkoop van mentholsigaretten dit jaar verboden.

Schatkist

Meer dan driekwart van de prijs van rookwaren bestaat uit accijns. In 2019 lieten accijns €2,5 miljard in de schatkist stromen, dat was in 2000 nog iets minder dan €1,6 miljard.

In andere Europese landen werd roken ook steeds duurder. Vooral in de Baltische staten ging de prijs omhoog, met Letland als uitschieter. Tabak kost daar nu bijna zes keer meer dan in het jaar 2000.