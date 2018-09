Daling olieprijs raakt Halliburton weer hard

De opbrengsten gingen met ruim een kwart omlaag naar 5,9 miljard dollar (5,5 miljard euro). Onder de streep hield Halliburton 54 miljoen dollar over. Dat is niet meer dan 7 procent van de nettowinst van 774 miljoen dollar die in het tweede kwartaal van 2014 werd behaald. Olie leverde toen nog bijna twee keer zoveel op als nu.

Halliburton is 's werelds grootste dienstverlener op het gebied van schalieproductie. Die relatief dure techniek om olie en gas uit de grond te halen is bij het huidige prijsniveau nauwelijks rendabel. Veel bedrijven hebben daarom hun investeringen fors teruggeschroefd. Ook de prijzen die Halliburton kan vragen, staan sterk onder druk.

Fusie

Om de forse dip in de markt beter het hoofd te kunnen bieden, wil Halliburton de krachten bundelen met branchegenoot Baker Hughes. Om toestemming te krijgen voor die fusie, waarmee een kleine 35 miljard dollar gemoeid is, moeten wel onderdelen worden verkocht. Anders krijgt het fusiebedrijf een te dominante marktpositie.

De eerste biedingen op de af te stoten onderdelen stemmen tevreden, zei topman Dave Lesar. De bedrijven hopen de fusie nog dit jaar te kunnen afronden. De beoogde kostenvoordelen lopen op tot bijna 2 miljard dollar, zelfs als de markt nog verder verslechtert.