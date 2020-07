Amsterdam - De goudprijs klimt en klimt, en staat maandag op het hoogste niveau ooit – in dollars, in euro’s staat de goudprijs nog niet op een record. Tijd om je erfstukken te gelde te maken, of is de weg omhoog nog lang niet klaar? En wat zegt de koers van dit ’gestolde angstzweet’ over de economie als geheel? Vijf vragen over de prijs van goud.