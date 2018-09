Overschot lopende rekening eurozone zakt

Het verschil in de inkomsten uit en de betalingen aan landen buiten de eurozone bedroeg in april nog 24 miljard euro. Het overschot van mei weerspiegelde een surplus in de goederenhandel van bijna 24 miljard euro, terwijl de handel in diensten een overschot opleverde van ruim 6 miljard euro. Andere inkomstenstromen vertoonden in totaal een min van ruim 13 miljard euro.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik