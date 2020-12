Bijstand teruggevorderd na boodschappen van moeder

Bij een huisbezoek aan de vrouw zag een Sociale Dienst-medewerker „tot zijn verbazing” voornamelijk producten van Albert Heijn, zo kwam naar voren in een rechtszaak bij de Utrechtse rechtbank. Daar klaagde de vrouw over de terugvordering.

Tegenover de dienst bekende de vrouw ronduit dat ze structureel werd geholpen door haar moeder. „Ik krijg aardig wat boodschappen van mijn moeder per week, twee broden, drie zakken sla, een doos met acht stukjes vlees, twee dozen eieren, wc-papier, koffie. Ik krijg één keer in de week een tas met boodschappen”, vertelde de vrouw aan de dienst.

Zonder die boodschappen zou ze naar eigen zeggen niet rondkomen: „Ik geef zelf nauwelijks geld uit aan boodschappen. Ik denk maximaal €10 per week. Ik ben bijna mijn hele uitkering kwijt aan vaste lasten.”

Van de gemeente moet zij €7040 terugbetalen aan te veel ontvangen bijstand over de periode 2015 tot 2018. De rechtbank oordeelde dat de vrouw dit bedrag inderdaad moet terugbetalen, omdat de boodschappen een op geld waardeerbaar voordeel zijn. Die giften moeten daarom van de uitkering worden afgetrokken.

Ophef

Vanuit politiek Den Haag kwamen verontwaardigde reacties op het nieuws dat de vrouw duizenden euro’s aan bijstand moet terugbetalen vanwege de geschonken boodschappen.

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen en haar partijgenoot Peter Kwint schrijven op Twitter dat de overheid is verdronken in regelzucht. PVV-leider Geert Wilders schrijft op Twitter dat de overheid „dus helemaal niets” heeft geleerd van de toeslagenaffaire, waarbij ouders grote bedragen moesten terugbetalen na kleine misstappen of fouten met de kinderopvangtoeslag.

’Niet alles wat rechtmatig is, is rechtvaardig’

Het moeten terugbetalen van bijstand na het ontvangen van giften is een landelijk probleem. De wethouder Sociaal Domein van de gemeente Wijdemeren, Rosalie van Rijn, zei dat dinsdag bij het NOS Radio 1 Journaal na alle ophef.

Van Rijn (CDA) zegt dat de gemeente volgens de wet heeft gehandeld. Volgens haar ligt het probleem niet bij gemeenten, maar is het veel groter. „Er zijn honderden vergelijkbare gevallen in Nederland.” Ze hoopt dat door de regering en de Tweede Kamer van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om de regels te herzien. „Het is mooi dat er nu Kamervragen worden gesteld en dat er aandacht voor is. Gemeenten en inwoners lopen hier al langer tegenaan.”

Gemeenten zijn verplicht om geld terug te vorderen als mensen in de bijstand structurele giften krijgen of geld hebben ontvangen voor werk. „De rechter heeft ook gezegd dat we naar de wet hebben gehandeld, maar niet alles wat rechtmatig is, is rechtvaardig”, aldus de wethouder. Van Rijn heeft toegezegd dit individuele geval opnieuw te bekijken.