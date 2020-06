’Wall Street op weg naar fors lagere start’

De futures in de VS wezen voor vanmiddag op openingsverliezen voor de belangrijkste graadmeters tot 2,4%. Afgelopen vrijdag lieten de Amerikaanse aandelenmarkten nog enig herstel zien van de tik die donderdag al werd uitgedeeld.

Net als in Europa is het optimisme bij beleggers in de VS getemperd vanwege de nieuwe uitbraak van het coronavirus in China. Daarnaast is er terughoudendheid vanwege de komende macrocijfers in de VS, waaronder de detailhandelsverkopen.

Smartphonemaker Apple zal waarschijnlijk lager van start gaan. Het techbedrijf was vorige week nog dicht bij het aantikken van een beurswaarde van maar liefst $1500 miljard.

Ook financiële fondsen als Bank of America en Citigroup gaan een lagere opening tegemoet. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron staan eveneens onder druk vanwege de gedaalde olieprijzen.

Het op Wall Street genoteerde Canadese e-commercebedrijf Shopify staat een hogere opening te wachten, dankzij een samenwerkingsdeal met supermarktgigant Walmart.

Biotechnoloog Moderna noteert eveneens een winst voorbeurs, na berichten dat Israël gesprekken voert met het bedrijf om zijn experimentele vaccin tegen het coronavirius te kopen.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de industriële bedrijvigheid in en rond de stad New York in juni nog licht afnam. Wel deed de regio het veel beter dan in de buitengewoon zwakke maanden april en maart.