Wall Street werkt zware schade bijna weg

De Dow-Jonesindex ging rond acht uur 0,4% achteruit naar 25.509 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1% tot 3039 punten en de technologiebeurs Nasdaq dikte 0,6% aan tot 9650 punten. Afgelopen vrijdag lieten de Amerikaanse aandelenmarkten nog herstel zien van de tik die donderdag al werd uitgedeeld.

Net als in Europa is het optimisme bij beleggers in de VS getemperd vanwege de nieuwe uitbraak van het coronavirus in China. Daarnaast is er terughoudendheid vanwege de komende macrocijfers in de VS, waaronder de detailhandelsverkopen.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de industriële bedrijvigheid in en rond de stad New York in juni nog licht afnam. Wel deed de regio het veel beter dan in de buitengewoon zwakke maanden april en maart.

Smartphonemaker Apple werd 0,5% meer waard. Het techbedrijf was vorige week nog dicht bij het aantikken van een beurswaarde van maar liefst $1500 miljard.

Beleggers reageerden verontrust door een opleving van coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en in de Chinese hoofdstad Peking. Onder meer luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines (min 0,5 procent) en American Airlines (plus 0,1 procent) veerden op na eerder tot 7 procent lager te hebben gestaan.

Ook financiële fondsen als Bank of America en Citigroup daalden tot 0,9 procent. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron leverden tot ruim 2 procent in. Zij staan onder druk vanwege de olieprijzen die al langere tijd laag zijn. Het op Wall Street genoteerde Canadese e-commercebedrijf Shopify steeg 6,2 procent, dankzij een samenwerkingsdeal met supermarktgigant Walmart.

Biotechnoloog Moderna steeg 4,8 procent. Het bedrijf zou gesprekken voeren met Israël over de verkoop van zijn experimentele vaccin tegen het coronavirus.