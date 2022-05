Premium Het beste van De Telegraaf

5 vragen: Rock ’n roll bij Aegon, prestaties beter dan verwacht

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Lard Friese, topman van Aegon, houdt wel van een potje gitaar spelen. Beleggers zien de muziek in Aegon ook wel zitten, het aandeel steeg dit jaar ruim 7%. Ⓒ Foto ANP / HH Aegon 4.838 0.14 %

Den Haag - Na twee jaar flink verbouwen is het Aegon van Lard Friese nog niet af, bezweert hij. Analisten horen bij de onverwacht goede kwartaalcijfers echter dat er nog veel muziek in de verzekeraar zit. Dat gebeurt in de grootste markt, Nederland, overigens wel steeds meer met pensioenen en hypotheken, en minder met klassieke verzekeringsproducten.