Mogelijke acties bij krantenuitgevers

De dagbladuitgevers (TMG, de Persgroep, BDU en NDC) hadden de bonden uitgenodigd om te komen overleggen over een aparte loonovereenkomst, nadat het overleg met werkgeversorganisatie KVGO over een nieuwe cao voor de grafische sector waren stukgelopen. ,,Het bod van de krantenbedrijven kwam onvoldoende in de buurt van de looneis van de bonden voor de grafische industrie'', aldus FNV-onderhandelaar Bernard van Iren. De bonden eisen een loonsverhoging van 2,5 procent en een eenmalige uitkering van 300 euro voor de ongeveer 22.000 werknemers in de sector.

Drukkers en ander grafisch personeel voerden de afgelopen weken al bij verscheidene bedrijven actie, waaronder werkonderbrekingen.