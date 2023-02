Premium Het beste van De Telegraaf

Laatste ronde trappist? Zundertse monniken houden traditie in leven

Door Gert van Harskamp

Broeder Christiaan houdt tijdens het hele brouwproces toezicht. Ⓒ Rias Immink

Ze horen steevast bij de lekkerste bieren, de trappist. Maar echt trappistenbier wordt steeds schaarser. Nadat vorige week Achel de titel trappist verloor zijn er nog maar tien over. Maar wat is een trappist? „Een trappist is gebrouwen met zoveel toewijding.”