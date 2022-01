Jachtwerf Balk in Chinese handen

De groten der aarde weten Balk te vinden. De Russische president Vladimir Poetin bemoeide zich persoonlijk met de tweemaster Rossiya, die de werf opknapte en afleverde in Sint Petersburg. „Daar woont hij ook”, weet Balk. „De raampjes moesten op zijn lengte worden afgestemd. „De roemruchte Dancing Hare was ook in Urk in onderhoud. Het jacht was nog van Robert Maxwell. Toen heette het schip nog Lady Ghislaine, naar zijn nu omstreden dochter Ghislaine Maxwell. Binnenkort stuurt een van de Google-oprichters zijn schip van 74 meter. „Daarvoor moeten we ruimte huren bij Thecla Bodewes in Harlingen.”

Daan Balk in een van zijn loodsen voor de Legacy V. Dit jacht wordt in Urk voor de Luxemburgse eigenaar verleng met enkele meters tot 51 meter. Ⓒ Foto De Telegraaf

Ruimtegebrek is één van de redenen dat Balk zijn aandelen overdroeg aan Zhongying International. Al doet het hem pijn als zevende generatie op de werf. „De jachten worden steeds groter en daar zijn we niet op berekend. Als een schip van 50 naar 100 meter gaat, wordt het niet twee keer groter zoals iedereen denkt, maar veel groter!”, benadrukt Balk. „Het wordt ook breder en dieper. Daar moet je alles op afstemmen. Er moet zoveel extra geld in het bedrijf om bij te blijven. Dat red je niet. Natuurlijk kun je jezelf voor veel geld ophangen bij de banken. Maar ook daar is veel veranderd.”

Grotere schepen vereisen ook meer werklieden: „Terwijl het personeel door de werven bij elkaar wordt weggestolen. Iedereen trekt aan hen. Het is één grote rooftocht geworden.”

De Valeria was ooit van de Libische leider Khadaffi. Ⓒ Foto De Telegraaf

Tot overmaat van ramp kan een grotere werf, met meer vet op de botten, bij een mooie opdracht voor zo’n groot schip, soms ook onder de prijs van Balk gaan zitten: „Mijn vingers zijn te kort!”, vat Balk zijn situatie samen. „Daarom kies ik nu voor deze strategische partner”, omschrijft hij de nieuwe eigenaar die de naam Balk wil handhaven.

De Rossiya in volle glorie. Ⓒ Foto Balk Shipyard

De Chinese mega-investeringsmaatschappij van topman Hong Tao Duan heeft ook een luchtvaartdivisie, een chipdivisie, een gerenommeerde thee-onderneming en nog veel meer. „Zij maken in China al kleinere boten en nu willen ze overstappen op aluminium en staal”, zegt de Urker scheepsbouwer. „Vrienden van Duan zeiden dat hij in Nederland moest zoeken naar de juiste expertise. Wij zijn het land van de jachtbouw, zoals Frankrijk dat is voor wijn.”

De Stormborn is van een Israëlische eigenaar. Ⓒ FOTO BALK SHIPYARD

Balk heeft zelf voor nog drie jaar getekend. Hij verwacht langer te blijven. „Een paar keer per jaar zal ik te vinden zijn in Hainan, waar onze nieuwe eigenaar een nieuwe werf bouwt. Daar wil ik bij zijn! Maar ik blijf hier op de werf.” Die krijgt volgens planning op termijn een grotere jas in de nieuwe Buitendijkse haven van Urk. Balk was pas na twee jaar overtuigd van de verkoop. „Het is toch mijn familiebedrijf. Maar mijn grootouders eindigden eigenlijk failliet en mijn ouders ook. Ik begon met schulden en vijf man. Nu zijn we met bijna vijftig en staan we op eigen benen.”

„Ik heb drie zoons en die staan er nu achter”, klinkt het. „Zij willen niet het bedrijf in. Maar er is nog een lege bv ’Scheepswerf Balk’, die niet is verkocht. Dus áls ze ooit nog iets willen ...”