Hypotheekaanvragen fors gedaald door minder oversluiters

Vooral het aantal mensen dat hun hypotheek oversluit, is sterk teruggelopen. Oversluiten is minder aantrekkelijk geworden door de fors gestegen rente. HDN zag in september nog een opleving van de markt toen het aantal aanvragen met 10% steeg op jaarbasis.

Tweede hypotheken en starters

Tweede hypotheken en verhogingen van hypotheekleningen wonnen wel aan populariteit. Ruim een vijfde van alle aanvragen valt onder deze categorie. Vorig jaar lag dat percentage nog op ruim 10%. Ook starters deden relatief vaker aanvragen, waardoor het marktaandeel van startershypotheken steeg van 21% tot iets meer dan 30%.

HDN is een coöperatieve vereniging en is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen. Naar schatting van de organisatie verloopt ongeveer 85% van de hypotheekaanvragen in Nederland via haar netwerk.