Ouderen willen best samenwonen of verhuizen voor bonus

Het onderzoek concludeert dat 5% van de Nederlanders boven de vijftig jaar open staat voor woningdelen, waarbij gemeenschappelijke ruimtes als de keuken en woonkamer worden gedeeld. „Misschien lijkt 5% op het eerste oog weinig”, erkent Meijer „Maar op een totale demografische groep van zo’n twee miljoen mensen hebben we het toch al snel over zo’n honderdduizend huishoudens.”

Daarnaast geeft 40% van de 1500 ondervraagden aan, dat hoe ouder ze worden, hoe gelijkvloers ze willen wonen. Flexwoningen in leegstaande kantoor- of winkelpanden kunnen hiervoor een oplossing zijn. „Dit soort panden hebben vaak al voorzieningen zoals een lift, wat voor deze groep goed uitkomt. Dat maakt een eventuele overgang makkelijker en aantrekkelijker”, weet Meijer.

De flexwoningen zouden ook een succesformule zijn omdat dus 5% zou willen samenwonen met leeftijdsgenoten. Daarnaast staat de helft van de ondervraagden ervoor open woonoppervlak in te leveren bij een verhuizing.

Doorstroom

Behalve dat deze woonvorm een oplossing is voor ouderen, kunnen meer seniorenwoningen een ander woningprobleem oplossen: de doorstroom in de huizenmarkt voor jongeren. Meijer: „Zodra ouderen kunnen verhuizen naar een geschikte seniorenwoning, kan iederéén een volgende stap zetten in de huizenmarkt.”

Een kwart van de ouderen woont in een koophuis dat niet geschikt is om in te blijven wonen op latere leeftijd. „En het vervelende is dat een ruime meerderheid meent geen passende woning te kunnen vinden op de huidige markt”, aldus Meijer.

In het regeerakkoord staat staat dat vanaf 2024 het bouwplan voor 100.000 extra woningen moet zorgen. In 2040 bestaat meer dan een kwart van de bevolking uit 65-plussers, waarvan een derde ouder dan tachtig jaar. Daarmee zijn senioren de snelst groeiende bevolkingsgroep.