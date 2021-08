Forse lottoprijs moet medewerker Amazon overhalen coronavaccin te nemen

Niet alleen medewerkers van distributiecentra, maar ook onder meer chauffeurs, medewerkers van datacentra en het personeel van de supermarkten van Whole Foods en Amazon Fresh kunnen meedingen naar de prijzen. Daarvoor moeten ze kunnen aantonen gevaccineerd te zijn. Kantoorpersoneel komt niet in aanmerking.

Eerder gaf Amazon zijn personeel al een bonus tot $80 als ze zich lieten vaccineren. Ook zorgde het techbedrijf ervoor dat er vaccinaties werden aangeboden op de werkplek. Nu trekt het bedrijf nog eens ruim $1 miljoen uit om vaccinaties te promoten. Naast een hoofdprijs van $500.000 zijn er ook zes geldprijzen van $100.000 dollar, vijf auto’s en vijf vakantiepakketten te winnen.

Google

Eerder deze week maakte Amazon bekend de terugkeer van het kantoorpersoneel naar de werkplek uit te stellen tot begin volgend jaar. Ook besliste het bedrijf dat alle medewerkers in distributiecentra in de VS weer mondkapjes moeten dragen, of ze gevaccineerd zijn of niet. Sinds mei waren de mondkapjes niet meer verplicht.

Eerder kondigde andere grote Amerikaanse techbedrijven zoals Google, Facebook en Netflix te eisen dat hun medewerkers zich laten vaccineren. Ook de Amerikaanse overheid verplicht vaccinaties. zoals ministerie van Veteranenzaken dat als eerste landelijke overheidsdienst in de Verenigde Staten medewerkers verplicht om zich te laten inenten tegen het coronavirus. Zo’n 115.000 personeelsleden krijgen twee maanden de tijd om zich te laten vaccineren.

De stad New York heeft bekendgemaakt dat alle gemeentemedewerkers zich vanaf medio september wekelijks op het coronavirus moeten laten testen als ze niet ingeënt zijn tegen Covid-19. Het gaat om honderdduizenden mensen. In Californië, de staat met de grootste bevolking, gaan volgende maand vergelijkbare regels gelden. Daar moeten zorgmedewerkers en mensen die voor de staat werken zich laten vaccineren of regelmatig coronatesten ondergaan. „Als de grootste werkgever in de staat geven we het goede voorbeeld”, zei gouverneur Gavin Newsom.