Philips krijgt weer te maken met terugroepactie: FDA wijst op gevaar bij beademingsapparaten

Door het gebruik van verouderde lijm kan een elektrisch onderdeel beschadigd raken, waardoor het apparaat uitvalt. Omdat sommige patiënten voor hun ademhaling afhankelijk zijn van de apparaten kan zo'n defect de dood tot gevolg hebben, waarschuwt de Amerikaanse warenautoriteit FDA op zijn site.

Kleine terugroepactie

De toezichthouder heeft nog geen berichten gekregen van ongelukken met de bewuste V60- en V60 plus-apparaten. Het gaat om een relatief kleine terugroepactie, maar die komt bovenop de problemen van Philips met ruim 5 miljoen apparaten voor patiënten met slaapapneu. Het Nederlandse bedrijf begon vorig jaar een grote terugroepactie voor deze apparaten omdat isolatieschuim kan afbrokkelen.

Apparaten van het type V60 en V60 plus worden wel vaker teruggeroepen. Zo meldde Philips vorig jaar problemen bij ruim 16.000 exemplaren die met specifieke software waren uitgerust, omdat die in sommige gevallen minder zuurstof toedienden dan een patiënt nodig had. Vanwege dat probleem kreeg de FDA meldingen van 61 incidenten en 25 verwondingen binnen.