Corona maakt deel bevolking arm

Oscar Gelderblom, hoogleraar financiële geschiedenis, ziet zorgwekkende parallellen met de grote depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw. „Er is een groot verschil in kwetsbaarheid tussen mensen met een brede en een smalle beurs. De mensen die een buffer hebben kunnen opbouwen, komen de crisis wel door. Wie dat niet heeft, kan niets anders doen dan minder uitgeven. Dan is er alleen nog geld voor de primaire levensbehoeften.”

Arjan Vliegenthart, directeur van budgetinstituut Nibud, maakt zich ook zorgen. „We zien dat groepen met een flexibel contract nu toch vaak niet meer worden ingeroosterd. Zij vallen vaak ineens terug naar bijstandsniveau, dat is heel zorgwekkend.”

„Maar als je een vaste aanstelling hebt met een vast inkomen is er op dit moment nog niet zoveel aan de hand”, zegt Vliegenthart. „Er gaat misschien iets meer naar energie vanwege het thuiswerken en de boodschappen zijn wellicht wat duurder, maar dat is het wel. Zij kunnen nu juist flink sparen.”

Zo voel je corona in je portemonnee