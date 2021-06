Ticket ruimtereis gaat als een raket: bod van $3,8 miljoen gelanceerd

Het hoogste bod op weg naar de climax die op 12 juni gaat plaatsvinden is in de voorbije dagen flink in waarde gestegen, van €2,8 miljoen naar €3,8 miljoen. Tijdens een online veiling komt de definitieve winnaar van het felbegeerde ruimteticket uit de bus.

De opbrengst van de veiling komt ten goede aan de Blue Orgin Foundation. Deze instelling zet zich in om toekomstige generaties warm te laten lopen om het werken in de ruimtevaart.

Eerder deze week liet Bezos weten om samen met zijn broer ook aan boord te stappen bij de eerste bemande vlucht met de raket New Shepard. Op 20 juli vlak, na zijn aftreden als hoogste baas bij Amazon, staat de ruimtevlucht gepland.

Kortstondig

De winnaar van de veiling kan overigens maar kortstondig genieten van zijn ruimtereis. Na de lancering in Texas vliegt de raket naar een hoogte van ruim 100 kilometer. De inzittenden zijn daar dan een paar minuten gewichtloos. Daarna zakt de raket al weer terug de dampkring in om de landing in te gaan zetten.

Bezos gaat na zijn terugtreden bij Amazon meer tijd besteden aan zijn activiteiten bij Blue Origin. Hij gaf eerder ook al aan als vijfjarige al een droom te hebben gehad om een reis in de ruimte te willen maken. De komende tijd wil Bezos nog meer ruimtevluchten openstellen voor toeristen.