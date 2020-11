Koplopers bij Nederlandse grootverdieners minder rijk

Charlene de Carvalho-Heineken blijft koploper in Quote 500, maar met minder vermogen dan een jaar eerder. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

AMSTERDAM (ANP) - Het vermogen van de 500 rijkste Nederlanders is het afgelopen jaar gestegen tot €186 miljard. Dat is volgens zakenblad Quote ondanks de coronacrisis 3,5% meer dan vorig jaar. Het is wel de kleinste stijging sinds het uitbreken van de kredietcrisis.