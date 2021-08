Veel huurders voelen zich gevangen in woning

Van de huurders in de vrije sector zou 45% meteen weg willen, tegen 35% van de sociale huurders. Dat blijkt uit onderzoek onder 1004 Nederlanders in opdracht van woninginformatiesite Kadasterdata.nl.

Geldgebrek is bij particuliere huurders het grootste probleem. Zeven op de tien die willen verhuizen, heeft onvoldoende inkomsten of vermogen om een eigen huis te kunnen kopen. Ook het vinden van een geschikte nieuwe woning vinden veel ondervraagden een probleem.

Belachelijk

Volgens Peter Abrahamse van Kadasterdata.nl is het vaak ook geen optie om iets beters te huren: „Veel huurbazen of corporaties stellen belachelijke eisen aan hun potentiële huurders. Denk aan borgstellingen van twee keer de maandhuur of inkomenseisen die niet in verhouding staan tot de vaste lasten. Op die manier blijven huurders gevangen in hun huidige woonsituatie.”

Bekijk ook: Ook huurders betalen meer op krappe woningmarkt

Veel huurders hebben daarom maar hun verhuiswens opgegeven, hoewel ze dolgraag weg willen. Slechts 22% van de ondervraagden zoekt actief een andere woning”, aldus het woensdag gepubliceerde onderzoek.