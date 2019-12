'Shell minder in belastingparadijzen dan gedacht'

Shell kiest zijn vestigingsplaatsen om economische en niet enkel om fiscale ­redenen, stelt het bedrijf in het rapport dat dinsdag verschijnt. Shell raakte vorig jaar in opspraak toen bekend werd dat het bedrijf al jaren geen belasting afdroeg over de winst die het in Nederland behaalde. In het belastingrapport staat dat het bedrijf in 2018 ongeveer een half miljard euro winst boekte in Nederland, onder meer met raffinage en de verkoop van benzine.

Met de publicatie van het Tax Contribution Report is Shell een van de eerste grote multinationals die vrijwillig openheid van zaken geven over hoeveel belasting het per land betaalt.