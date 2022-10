Premium Het beste van De Telegraaf

Nergens plek in ziekenhuizen: steeds vaker gedwongen thuis bevallen

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

In Nederland kunnen vrouwen normaal gesproken zelf kiezen waar ze bevallen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Zware weeën, overgeven van de pijn maar voor de bevalling niet terecht kunnen in het ziekenhuis. Het was eind september realiteit voor een vrouw in Amsterdam. De verloskamers van alle ziekenhuizen in de directe omgeving waren vol.