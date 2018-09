Zeepbellen en luchtkastelen

Chinese autoriteiten halen alles uit de kast om de beerput te dempen door het stopzetten van de handel in bijna de helft van alle verhandelbare aandelen en het strafbaar stellen aan beleggers met een belang groter dan 5% in een onderneming om die aandelen te verkopen. In de Westerse wereld is er al bijna 7 jaar geen 100% vrije markt meer door de bemoeienis van de Fed en ECB. In China hebben ze nu de vrije markt geheel uitgebannen.

De historie leert ons dat dit soort draconische maatregelingen op den duur als een boemerang zullen werken en de crash op de Chinese markten pas in de begin fase zit. China is de een na grootste markt van de wereld en dit zal zondermeer negatieve effecten hebben op andere economieën en markten. We zagen dit afgelopen week al in een scherpe daling van de olie- en koperprijs. De koers/winst van Shanghai aandelen is na de recente crash nog steeds torenhoog namelijk 51 gecombineerd met het stopzetten van de handel in ruim 50% van verhandelbare aandelen en een economie die gebouwd is op luchtkastelen een voedingsbodem voor een volgende fase in de Chinese crash.

Kortsluiting

Maar er zijn nog een aantal andere vreemde ontwikkelingen gaande. De NYSE, de grootste Amerikaanse aandelenbeurs, lag plat voor een aantal uren evenals de systemen van United Airlines en de Wall Street Journal. Heel ‘toevallig’ net voor er een grote verkoopgolf dreigde te ontstaan bij de Amerikaanse opening doordat die dag de aandelen in China volledig onderuit gingen. De koers van zilver ligt zwaar onder druk terwijl aan de andere kant de U.S. Mint meldde dat de American Eagle zilver munten zijn uitverkocht. Het is duidelijk dat de centrale banken de koers manipuleren, evenals die van goud, terwijl aan de andere kant beleggers mondiaal grote hoeveelheden fysiek zilver en goud kopen.

IMF verlaagd groeiprognoses

Regeringen, centrale banken en hun propaganda via de media proberen met een uiterste manipulatieve krachtinspanning het financiële systeem op peil te houden terwijl in de echte economie vrijwel wekelijkse nieuwe lichten op rood springen. Yellen ‘dreigt’ nog steeds verbaal de rente te verhogen om zo een signaal aan de markt af te geven dat de Amerikaanse economie op eigen benen kan staan. Maar recente economische cijfers wijzen op een afzwakking van de al magere groei dus de rentewaarschuwing wordt steeds verder in de tijd vooruit geschoven.

Afgelopen week verlaagde de IMF bijvoorbeeld opnieuw haar groeiprognoses voor de wereldeconomie. De schulden worden wereldwijd onhoudbaar en onbetaalbaar. We zien daarvan steeds meer slachtoffers. Griekenland en Puerto Rico zijn de landen die daarvan nu de meest sprekende voorbeelden zijn maar er zullen ongetwijfeld meer landen volgen. De hele wereld is financieel als een spinnenweb met elkaar verbonden en je kunt er gif op in innemen dat er banken zijn die door hun hefboomeffect in derivaten in grote problemen komen of al zijn.

Centrale banken in de val

De Bank for Internationale Settlements (BIS) waarschuwde recentelijk dat zij uiterst bezorgd zijn voor een verlies van controle door de centrale banken. Zij hebben vrijwel geen ammunitie meer om een mogelijke crash of een plotselinge recessie in de kiem te smoren. De gratis geld politiek en de torenhoge schulden drukken op de wereld economie. De angst groeit dat de 0% rente politiek niet alleen de economieën verstoort maar ook sociale onrust vergroot door inkomensongelijkheid. Het motto van de centrale banken ‘Whatever it takes’ lijkt steeds minder effectief. Als er een oncontroleerbare crisis ontstaat in Griekenland, China of ergens anders zitten de centrale banken in de val want zij hebben hun rentes moedwillig veel te lang te laag gehouden waardoor ze vrijwel geen ammunitie meer hebben om financiële schokken op te vangen.

Hier kunt u een anekdote lezen die verhelderend weergeeft hoe ons huidige papieren geld systeem werkt

Europa zakt steeds verder in het moeras, het Chinese kaartenhuis stort in en de VS lijkt af te glijden naar een nieuwe recessie. De financiële markten drijven op zeepbellen terwijl de economie gebouwd is op luchtkastelen. Nu de centrale banken de controle dreigen te verliezen vergroot dit de kans aanzienlijk op meer chaotische ontwikkelingen op de financiële markten.

Jan van Gemeren (1958) is een oude rot in de vermogensbeheerwereld die zijn actieve loopbaan eind 2000 vaarwel zei en sinds 2003 woonachtig is in Thailand. Sinds 2008 is hij eindredacteur en analist bij GannAnalist. Via deze beleggingsresearchservice publiceert hij wekelijks een tweetal beleggingsanalyse rapporten: Brains & Analysis en WaveRider. Meer info en dagelijks bijgewerkte analyses op www.gannanalist.com