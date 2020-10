Kunstdiva naar Hermitage

Birnie, die donderdag aan het personeel werd voorgesteld, volgt Cathelijne Broers op die per 1 november directeur is van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Op dit moment is Birnie directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Er was de afgelopen maanden veel ophef over de verdeling van zo’n 20 miljoen euro aan subsidies over de komende vier jaar. Daarvoor was de vlotte en openhartige Birnie directeur van het Drents Museum, directeur Sponsoring bij ING en was zij werkzaam voor de veilinghuizen Sotheby’s en Christie’s.