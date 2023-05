Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: bank verdient meer aan je spaargeld dan jij

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Ook nu ING de rente op spaarrekeningen in Nederland heeft verhoogd tot 0,75%, verdient de bank nog steeds meer aan de spaarcenten van zijn klanten dan de spaarders zelf. Voor de bank lag de marge op spaargeld in het eerste kwartaal op 1,14%. Dat bleek uit resultaten over de eerste drie maanden die ING donderdag publiceerde.