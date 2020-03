Amsterdam UMC betaalt annulering privéreizen personeel

„We kunnen niet verbieden dat medewerkers privé op reis gaan naar hoog risico-gebieden, maar wel willen we een moreel beroep doen om dat niet te doen”, aldus een interne mail aan het personeel. Als mensen daarbij tegen annuleringskosten oplopen, kunnen ze die declareren. „Het Amsterdam UMC zal dit vergoeden.”

Het ziekenhuis heeft sowieso alle personeelsreizen afgelast. Deelname aan buitenlandse congressen is zelfs tot nader order verboden.

De vrees is dat een ziektegeval onder het personeel zal leiden tot het gedwongen thuisblijven van veel collega’s die met deze persoon in contact zijn geweest. „Het is niet uit te leggen dat grote groepen personeel nu op reis gaan en daar mogelijk een besmetting oplopen, waardoor iedereen weer thuiszit. Mogelijk wordt het risico overschat, mogelijk onderschat, dat kunnen wij ons niet veroorloven”, is de redenering.