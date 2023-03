Zorgmedewerkers beginnen op 16 maart aan staking van 24 uur

De stakende ziekenhuismedewerkers zijn ontevreden over het bod dat door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is gedaan.

„We merken dat de boosheid onder medewerkers enorm is. Vooral het vertrouwen in de werkgever krijgt een flinke deuk. De medewerkers voelen zich in de kou gezet. Het enige dat wordt gevraagd, is behoud van koopkracht en verlagen van de werkdruk. Zodat de boodschappen kunnen worden betaald en het prachtige werk dat wordt gedaan wordt volgehouden”, aldus bestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn.

In totaal doen 64 locaties van de verschillende ziekenhuizen in Nederland vanaf 8 uur mee met de landelijke staking. Het aantal afdelingen varieert per ziekenhuis.

De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 10% voor één jaar plus €100. Ook willen de bonden dat werknemers die met het openbaar vervoer reizen de volledige reiskosten vergoed krijgen en dat de kilometervergoeding omhoog gaat. Ook willen ze dat de wensen van de werknemer leidend zijn voor de vaststelling van het basisrooster en dat de werknemer hierin een eerste keuze heeft.