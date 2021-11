Datingapp verhoogt minimumloon naar €70.000

Door de laagste lonen te verhogen wil ceo Ana Kirova onder meer een einde maken aan de loonkloof tussen vrouwen en mannen bij het bedrijf, melden internationale media zoals Time Magazine. Die gaat hiermee van 6% naar 1%. Uiteindelijk hoopt ze hem helemaal te kunnen dichten.

Monogamie

Feeld is een datingapp voor open minded singles en stellen, die niet per se hoeven te kiezen voor monogamie. Het hoofdkantoor staat in het Verenigd Koninkrijk. Daar is momenteel een grote ontslaggolf gaande: doordat mensen vanuit huis zijn gaan werken, solliciteren velen voor een functie elders. In geen twintig jaar namen zo veel werknemers ontslag.

Eerder besloot Dan Price, ceo van het Amerikaanse betalingsbedrijf Gravity Payments, alle medewerkers minimaal $70.000 (zo’n €61.500) per jaar te gaan betalen. Daarvoor bracht hij zijn eigen beloning omlaag.

Voldoende winst

Kirova hoeft dat niet te doen: het bedrijf maakt voldoende winst om de loonsverhogingen te betalen. De lockdowns hebben de app goed gedaan: hij kreeg in het afgelopen jaar zo’n 70% meer gebruikers. Ook zijn niet ineens alle salarissen in het bedrijf gelijkgetrokken: de leidinggevenden verdienen nog altijd zo’n zes keer meer dan het minimum van £60.000.

Kirova en haar partner Dimo Trifanov bedachten het concept voor Feeld toen zij op zoek waren naar avontuurtjes met derden. Inmiddels kunnen gebruikers er met allerlei wensen en voorkeuren terecht.