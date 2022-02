Premium Het beste van De Telegraaf

Beleggersclub: ’Ajax heeft aandeelhouders misleid over ongepast gedrag Overmars’

Door Ruben Eg Kopieer naar clipboard

Marc Overmars in 2019 met Edwin van der Sar op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ajax. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) eist nog deze maand opheldering van Ajax over de kwestie Marc Overmars. In een brief wil de beleggersclub weten of aandeelhouders niet zijn misleid door de beursgenoteerde voetbalclub over het grensoverschrijdende gedrag van de directeur voetbalzaken.