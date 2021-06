’Bij depots PostNL in België nog altijd veel mis’: sluiting dreigt

Premium Financieel

’Pakketbezorgers in Nederland zwart betaald’

Pakketbezorgers worden in Nederland ook zwart betaald. Dat zeggen belangenorganisaties Bvpd en Subco Partners in reactie op de mogelijke sluiting van PostNL en GLS-vestigingen in België op last van de Belgische justitie. PostNL zegt in reactie dat het de vestigingen in België extra onder de loep zal...