Flow Traders legt klemtoon op symboliek

De VOC gaf in 1602 het startschot voor de Amsterdamse beurs en de wereldwijde handel in aandelen, zo werd bij de plechtigheid benadrukt. Voor Rietberg en collega-topman Dennis Dijkstra was er mede om die reden geen twijfel over een debuut op Beursplein 5, dat als handelsplaats werd verkozen boven de krap honderd andere markten waar het bedrijf actief is.

Dijkstra benadrukte dat Flow Traders meer is dan een flitshandelaar. Het bedrijf is wereldwijd marktleider in de handel van ETF's, ofwel trackers, waarmee beleggers passief kunnen handelen. Hij ageerde tegen de schimmigheid waarmee de flitshandel veelal gepaard gaat. ,,Bij ons is alles juist heel transparant."

Talent

Ook helpt de beursgang om de naamsbekendheid te versterken. ,,Willen wij verder groeien, dan zullen we ook talent aan ons moeten binden", gaf Dijkstra aan.

Ondertussen heeft Flow Traders vier kantoren. Naast Amsterdam zetelt het bedrijf ook in Azië, Roemenië en de Verenigde Staten. Dat het passief beleggen in opmars is, bewijst Flow Traders onder meer in de VS. Sinds 2012 wist het bedrijf het handelsvolume ieder jaar meer dan te verdubbelen. Het huidige marktaandeel ETF's in de VS bedraagt ruim 1 procent, wat neerkomt op 200 miljard dollar aan handelsvolume op jaarbasis.

Onstuimige handel

De markt waarbinnen Flow Traders acteert, groeit volgens kenners de komende vijf jaar met 15 tot 20 procent. Ook de timing zit het bedrijf niet tegen. Hoe onstuimiger de handel, des te meer er verdiend kan worden. ,,Een volatiele markt is voor ons toch een beetje de slagroom op de taart", glimlachte Rietberg.

Flow Traders koos een positieve dag voor zijn beursdebuut. Het aandeel van de 'market maker' boekte in de eerste ochtend aan het Damrak een winst van 13 procent ten opzichte van de introductiekoers van 32 euro. In totaal werd circa 35 procent van de aandelen geplaatst, voor het overgrote deel stukken die in handen waren van Summit Partners.

De klap op de gong betekende voor oprichters Jan van Kuijk en Roger Hodenius, die beiden een belang van circa 6 procent van de hand deden, dat hun bankrekeningen met 89 miljoen euro werden gespekt. Van Kuijk en Hodenius behouden ieder nog een belang van 14 procent. Ook kunnen de huidige topmannen van het bedrijf rekenen op een forse bonus.