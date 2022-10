Nieuw wapen tegen verzuim: app verwijst je door voor je ziek wordt

De Kwestie

Zal een voltijdsbonus parttimers lokken om meer te werken? ’Nee, verlaag de belastingen!’

De krapte op de arbeidsmarkt is gigantisch, in bijna alle sectoren is er sprake van een tekort aan personeel. Kamer en kabinet willen een voltijdsbonus om mensen meer uren te laten werken. Maar tegelijk is er ook twijfel over de uitvoerbaarheid. Is dit lokkertje voor parttimers de heilige graal om d...