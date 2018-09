Run op zilveren munten in Griekse crisis

Beleggers vluchten bij dalende aandelenbeurzen in goud en zilver. Vooral zilver is sterk in prijs gedaald.

Grote producenten zijn compleet door hun voorraden met munten heen, merkt MarketUpdate, dat over de eldelmetaalmarkt bericht.

Te grote vraag

De Amerikaanse producent US Mint accepteert sinds dinsdag tijdelijk geen nieuwe bestellingen meer van zijn populaire Silver Eagle-munten. Volgens MarketUpdate hebben ook Canadese producenten moeite om te leveren vanwege de grote vraag.

Begin deze week bleek volgens de site dat de Nederlandse smelterij die Umicore-goudbaren produceert langere levertijden van twee tot drie weken hanteert.

